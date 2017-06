Bandidos armados invadem condomínio e levam caminhonetes de luxo

Na noite deste sábado, 10, bandidos armados invadiram uma residência dentro do condomínio fechado Boulevard Premium, localizado no bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena, de onde roubaram três caminhonetes de luxo.

De acordo com o proprietário do imóvel, um médico de 41 anos, ele estava em casa com a esposa, os três filhos e os sogros, no momento em que meliantes encapuzados invadiram a residência.

Ainda durante o ato, três casais que tinham sido convidados para um jantar, chegaram no local e também foram rendidos pelos agentes, que fugiram levando três caminhonetes, sendo duas delas de placas NDT-4477 e NBO-8146, ambas de Vilhena, além de joias e dinheiro.

Um adolescente de 17 anos, que participou da ação, ficou na residência vigiando os reféns por cerca de seis horas, até que por um descuido, foi imobilizado e desarmado pelo dono do imóvel, que chamou a polícia.

O jovem foi apresentado ao Departamento de Polícia Civil que registrou o caso, que é similar a um outro roubo com reféns, que ocorreu na residência de outro profissional de saúde, a cerca de 3 dias.

Reveja o caso aqui

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa