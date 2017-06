Fiéis comemoram Corpus Christi com procissão em Vilhena; fotos

Com missa e procissão, fiéis católicos celebraram no final da tarde desta quinta-feira, 15, o dia de Corpus Christi, em Vilhena.

A celebração, que reuniu todas as comunidades católicas vilhenenses, aconteceu na avenida Melvin Jones, em frente à Comunidade Santa Lúcia Filippini, no bairro Cristo Rei, com o padre Marcos Bento.

Após a missa, foi realizada a procissão até a Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no setor 19.

Os tradicionais tapetes coloridos, feitos de materiais diversos, tais como papel, tinta, EVA, TNT, enfeitaram todo o trajeto.

Na tradição católica, o simbolismo dos tapetes está diretamente relacionado com a entrada de Jesus em Jerusalém, momento em que os súditos jogaram roupas e ramalhetes para que ele passasse por cima, como acontecia com reis naquela época.

Durante o trajeto da procissão, fiéis acompanhavam com cânticos e orações, e pararam em vários altares durante a procissão, onde foram enfocados temas como os biomas brasileiros e defesa da vida, a importância da família e a eucaristia.

Texto e fotos: Extra de Rondônia