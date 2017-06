Abertas inscrições para a 1° Copa de Futebol Minicampo AABB

Estão abertas as inscrições para a 1ª Copa Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) de Futebol Minicampo 2017, que terá início no dia 30 junho.

O campeonato que contará com as categorias Veterano e Aberto, permanecerá com as inscrições abertas até o dia 26 do mês corrente, às 18h00, e a partir das 19h00, acontecerá um Congresso Técnico, no clube da associação AABB, localizado na Avenida 1.005, setor pioneiro de chácaras, próximo ao Jardim Universitário.

O Campeonato contará com premiações em dinheiro, troféus e medalhas.

Maiores informações, falar com o Beto Nunes pelos telefones 98473-8909/98117-9529.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia