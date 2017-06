Barcelona e VEC se enfrentam hoje na primeira semifinal do campeonato Rondoniense

À hora da decisão está chegando para primeira semifinal do campeonato Rondoniense Sicoob entre o Barcelona Futebol Clube e Vilhena Esporte Clube (VEC) que acontecerá neste sábado, 17, às 16h00, no estádio municipal Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia).

Dentro do campo, o jogo marcara o encontro de dois times vilhenenses que fizeram as duas melhores campanhas da competição e os principais responsáveis por elas são os comandantes das equipes.

O Barcelona fez um boa campanha no segundo returno da competição. Na última partida do campeonato, o catalão vilhenense jogou fora de casa contra equipe do Genus ficando na 1º colocação no geral do campeonato, garantindo sua vaga na semifinal.

Tudo que se planejou durante a semana, a gente conseguiu colocar em prática nos treinos. Graças a Deus todos os jogadores estão apto para jogar no primeira partida da semifinal. Não há desfalque no time, a equipe vai entrar em campo 100%. Agora é só aguardar o momento do jogo e esperar que tudo dê certo. A equipe está motivada para jogo contra o VEC que sabemos que tem um time muito técnico e com muita qualidade- disse o técnico do catalão Vilhenense, Thiago Batizoco.

Por outro lado, o Vilhena também fez uma boa companha no segundo returno do campeonato, nos três últimos jogos o Vilhena teve uma vitória, em seguida um empate e no seu último jogo ganhou jogando em casa contra o time do Rondoniense.

O treinador do Vilhena, busca manter o foco e concentração para a primeira semifinal. Sabemos que o Barcelona é um bom time, que tem qualidade, mas nós trabalhamos com raça e vontade para vencer esse jogo. Nos preparamos para chegar na semifinal e se Deus permitir vamos em busca da vitória-afirma o técnico do Lobo do Cerrado, Odilon Junior.

Texto e fotos: Petter Vargas

Fonte: Extra de Rondônia