Barcelona vence o VEC e fica próximo da final

O Barcelona goleou na tarde deste sábado o VEC por 3 a 0 no estádio Portal da Amazônia, e ficou a um passo da decisão do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. O duelo foi válido pelo jogo de ida da semifinal da competição estadual.

No primeiro tempo, Cabixi abriu o placar para o Barcelona. Na segunda etapa, Edilsinho marcou duas vezes e garantiu boa vantagem para o Catalão Vilhenense.

Com o resultado, o Barcelona pode perder por até dois gols que garante a classificação à final. Já o VEC precisa vencer por quatro gols para avançar à final.

As duas equipes retornam a campo no próximo domingo, às 16 horas (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.



O Jogo – As duas equipes entraram em campo em ritmo distinto. Organizado em campo, o VEC apostou nas jogadas pela lateral para tentar furar o bloqueio do Barcelona. Já o Catalão Vilhenense demorou para engrenar no jogo.

Apesar do maior volume de jogo, o VEC não conseguia concluir com êxito a gol. Com isso quem aproveitou foi o Barcelona. Em sua primeira investida, o Catalão Vilhenense conseguiu abrir o placar. Nick tabela com Edilsinho e encontra Cabixi livre dentro da área, que toca de carrinho para tirar o goleiro Tiago Rocha da jogada e abriu o placar para o Barcelona.

Aos 47’, Lucas Freire cobrou falta na área e Rafael Carioca cabeceou, mas o goleiro Rocha fez grande defesa.

Aos 48’, Lucas Freire é atingido de forma por Nick e o árbitro assinala falta. Em seguida, ocorreu um desentendimento entre os jogadores das duas equipes. Ao final, o árbitro Sidnei Pereira Oliveira expulsou o zagueiro Luan Bispo, do VEC, e o meia Nick, do Barcelona.

Para o segundo tempo, as duas equipes voltaram a campo em ritmo mais lento. Aos 14 minutos, Rafael Carioca cobra falta, mas o goleiro Rocha faz grande defesa, colocando para escanteio. Em seguida, Rafael Carioca teve nova oportunidade em cobrança de falta, mas o arqueiro do Barcelona voltou a defender.

Aos 19’, o Barcelona chegou com perigo em bola parada. Cucau cobra falta na área, Cabixi escora de cabeça e acerta a trave.

Aos 34′, Edilsinho cobrou falta com categoria e marcou o segundo gol do Barcelona.

Aos 42′, Rafael Carioca falha no lance, a bola sobra para Pato, que escora de cabeça para Edilsinho, que completa e marca o terceiro gol do Barcelona.