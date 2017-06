Barcelona abre vantagem com goleada na primeira partida de semifinal

O Barcelona Futebol Clube venceu com três gols de diferença o Vilhena Esporte Clube (VEC) na primeira partida da semifinal do Campeonato Rondoniense Sicoob.

A vantagem do placar pelo Índio do Norte foi com dois gols do meia Edilsinho e um do camisa 9 , o atacante Cabixi. Mas quem esteve inspirado no jogo, foi o goleiro Rocha, que fez grandes defesas.

O jogo

O Barcelona começou pressionado o adversário no início do jogo. Aos 22 minutos, o meia Nik fez uma boa jogada pela direita e cruzou para o Cabixi que fez um carrinho pegando mal na bola, mas bola acabou entrando no gol colocando o catalão vilhenense abrindo a vantagem.

Após o índio do norte abrir o placar, a partida ganhou me intensidade e o duelo chegava com alguma chegadas mais fortes. Apesar da vantagem do Barcelona, o Vilhena começou a se impor no jogo com bolas parada na área do gol do Rocha. Aos 43 minutos o Lobo do Cerrado teve sua maior chance de gol com uma cabeçada do zagueiro Luiz Henrique, mas o goleiro rocha foi mais que fez um grande defesa evitando o empate do VEC.

Nos minutos finais da primeira etapa, as equipes não criaram mais grandes chances de gol tendo um acréscimo de 4 minutos. Com isso, o duelo foi para o intervalo em 1 a 0 para o time do Barcelona.

O jogo voltou para segundo tempo e o Barcelona voltou ameaçar o time do VEC com uma bola na trave. O Barcelona começava a diminuir o ritmo em campo que o Vilhena pressionava com bolas paradas, mas novamente o goleiro rocha se impus com boas defesas.

Aos 32 minutos o Barcelona sofre uma falta perto da pequena área do gol. O camisa 7 do time foi quem bateu a falta que acabou colocando a bola no canto esquerdo do goleiro do Vilhena abrindo ampliando o placar.

Após sofrer o segundo, o Vilhena foi ao ataque para tentar diminuir o prejuízo, porém, não conseguiu criar boas chances. Se o lobo do cerrado não conseguiu ser efetivo no segundo tempo, o Barcelona chegou ao terceiro gol aos 41 minutos após uma falha da zaga do Vilhena que acabou sobrando para o meia Edilsinho balançar a rede do lobo do cerrado.

O Barcelona ainda no finalzinho quase marca o quarto gol num contra-ataque, mas o atacante Tuquinha perdeu a chance finalizando a partida com uma grande vantagem.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos:Extra de Rondônia