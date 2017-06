Gordon Odontologia reinaugura em Vilhena

A clínica Gordon Odontologia, localizada na Avenida José do Patrocínio, reinaugurou. O espaço atende adultos e crianças de segunda à sexta-feira, das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00.

Atuando no consultório, o Dr. Anthony Gordon, especialista em implante, prótese, dentistica, lente de contato, cirurgia entre outros.

Agende seu horário pelo telefone (069) 332-6271/ 99222-3920 ou visite-nos na Avenida José do Patrocínio 3472, Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia