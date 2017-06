DER avança nas obras para o asfaltamento de 12 km de ruas em Cerejeiras

Os trabalhos para o asfaltamento de 12 km de ruas no município de Cerejeiras estão a todo vapor. Quem garante é o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, que neste sábado (17) percorreu todo o canteiro de obras, acompanhado do empresário responsável pela execução do asfalto. Neiva também conversou com moradores do bairro Alvorada, para saber ouvir a opinião dos moradores.

A empresa contratada pelo governo de Rondônia para a execução dos 12 km de pavimentação urbana no bairro Alvorada (Cerejeiras) informou que está intensificando os serviços de drenagem e terraplanagem, preparando o solo para receber a camada de asfalto. “A empresa estima que dentro de 15 a 20 dias será iniciado o lançamento da camada asfáltica”, frisou Ezequiel Neiva. .

O diretor destaca ainda que essa obra era o maior desejo dos moradores de Cerejeiras. Disse que o governador Confúcio Moura reservou R$ 8 milhões para a execução desse projeto, que inclui também a drenagem.

Ruas que serão asfaltadas

Bairro Alvorada em Cerejeiras será 100% asfaltado pelo governo de Rondônia

Rua Marcos Freire – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua José de Souza Neiva – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua Rio Branco – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua Porto Alegre – da Avenida das Nações até a rua Nova Zelândia

Rua Porto Alegre – da rua Panamá até a Avenida Brasil

Rua Porto Velho – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua Mário Pereira da Silva – da Avenida das Nações até a rua Colômbia

Rua Maceió – da Avenida das Nações até Avenida Brasil

Rua Fortaleza – da Avenida das Nações até Avenida Brasil

Rua Florianópolis – da Avenida das Nações até a rua Jordânia

Rua Curitiba – da Avenida das Nações até a rua Jordânia

Rua Goiás – da Avenida das Nações até a rua Jordânia

Rua Portugal – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Nova Zelândia – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Panamá – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Jordânia – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Colômbia – da rua Marcos Freire até a rua Florianópolis.

Autor e foto: Nilson Nascimento