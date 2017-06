Edilsinho marca dois e divide artilharia no Campeonato Rondoniense

O meia-atacante Edilsinho (foto) foi o grande destaque na vitória do Barcelona no último sábado sobre o VEC por 3 a 0 no estádio Portal da Amazônia, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

No último sábado, Edilsinho marcou duas vezes e divide a artilharia da competição estadual com Marco Aurélio, do Real Ariquemes, ambos com nove gols.

A segunda posição na corrida pela artilharia da competição conta com Souza, do Ariquemes, e Cabixi, do Barcelona, ambos com oito gols.

Na quinta-feira, o Real Ariquemes recebe o Genus no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. No primeiro jogo as duas equipes ficaram no empate em 2 a 2. Já no domingo, o VEC encara o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. No jogo de ida, o Catalão Vilhenense venceu por 3 a 0.

Confira a artilharia:

9 gols

Marco Aurélio (Real Ariquemes); e Edilsinho (Barcelona);

8 gols

Souza (Ariquemes); e Cabixi (Barcelona)

7 gols

Careca (Rondoniense);

6 gols

Luciano Mourão (Genus);

5 gols

Marcio (Ji-Paraná); e Pemaza (Rondoniense);

4 gols

Feijão e Mailson (Ariquemes); Valker e Vinícius (Ji-Paraná); e Luiz Henrique (VEC);

3 gols

Bida e Vágner Júnior (Real Ariquemes); e Kaio (VEC);

2 gols

Canhoto e Rob (Ariquemes); Tuquinha e Xavão (Barcelona); Eduardo Rato, Tcharlles e Vágner Leonardelli (Genus); Lucas e Thiago (Guajará); Nino (Ji-Paraná); Alesson e Fernandinho (Rondoniense); Alemão e Dadai e Thiago (VEC);

1 gol

Alvarenga, Patané e Téo (Ariquemes); Jhonathan Pato, Pablo e Zé Klock (Barcelona); Alisson, Charlinho, Giovane Cunha, Leandro, Leivinha, Luan Fernando e Marlon (Genus); Ferreira, Johny William, Max, Peixe e Robson (Guajará); Lambari, Matheuzinho, Piu Piu e Witalo (Ji-Paraná); Felipe Cabral, Índio, Marcelo e Victor (Real Ariquemes); Eduardo Biscola e Tanaka (Rondoniense); Alex, Marlon, Rafael Carioca e Robinho (VEC).

Contra

Rafael Carioca (VEC) – 2 gols;

Ayrton (Ariquemes) – 1 gol;

Leandro (Genus) – 1 gol;

Bruno Braúna (Rondoniense) – 1 gol;

Michael Douglas (Real Ariquemes – 1 gol.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Assessoria