Prefeita entrega veículos recuperados para atender saúde pública

Frota estava sucateada há anos; 14 carros atenderão necessidades dos pacientes

A prefeita Rosani Donadon realizou na manhã desta segunda-feira, 19, a entrega de 14 veículos que foram recuperados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em Vilhena.

A frota da Semus estava sucateada. Vários veículos, dentre eles ambulâncias, estavam abandonados no pátio do Hospital Regional de Vilhena sem manutenção.

Alguns necessitavam de poucos reparos para voltar a funcionar, já em outros a situação era mais crítica. O setor de transporte abriu processo e enviou todos os veículos para orçamento, sendo que, em apenas cinco meses, 14 destes já foram recuperados e atenderão às necessidades dos pacientes de Vilhena. “Alguns são veículos novos, mas que estavam mal cuidados e hoje voltaram a funcionar”, disse o secretário Marco Vasques.

A prefeita Rosani lembrou a prioridade na saúde. “Pacientes do Instituto do Rim, por exemplo, são pacientes que necessitam de transporte e muitos estavam sofrendo para fazer a hemodiálise. Agora nenhum paciente está desamparado”, disse Rosani.

Além disso, a Secretaria já adquiriu cinco novos veículos que estão para chegar no município. Dentre os carros recuperados está uma Van do Centro Especializado em Reabilitação (CER) que é adaptada com um elevador para transportar deficientes físicos.

A prefeita disse que essa é uma nova fase na saúde pública do município. “Estamos avançando todos os dias. Carros voltando a funcionar, contratamos médicos, os medicamentos chegam todos os dias no Hospital Regional. A saúde já está de cara nova”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria