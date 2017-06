Festival do Peixe é nesta sexta no Recanto da Praça Cachaçaria

O Recanto da Praça Cachaçaria promove nesta sexta-feira, 23, mais uma edição do “Festival do Peixe”.

Com buffet completo e variado em pratos quentes e frios, o festival promete uma diversidade em sabores incluindo bolinho de peixe, peixe frito, salmão grelhado com alcaparras, file de peixe empanado com panko coberto com molho catupiry, costela de tambaqui, pirão, paella, moqueca com camarão, sushis variados, sashimi de tilápia, ceviche e outros.

Para aproveitar as iguarias e seus acompanhamentos, por pessoa será cobrado R$ 49,90. Reserva de mesa pode ser feita através do telefone (69) 9 9995-1388 ou 3322-4031.

O Recanto da Praça Cachaçaria está localizado na Galeria Miragem, Rua Quintino Cunha, Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa