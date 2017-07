Escola Ensina-me a viver realiza festa junina

Ocorreu neste sábado, 01, a festa junina da escola Ensina-me a viver. A festa contou com barracas de comidas típicas, brincadeiras, diversas apresentações de danças regionais e concurso para a escolha do Rei e da Rainha da festa.

Havia aproximadamente mil pessoas marcando presença no evento. Entre eles, alunos, familiares e a comunidade.

Para a preparação da festa a escola teve a colaboração da equipe gestora e pedagógica da escola. “A festa foi muito bem organizada, contamos com ajuda dos pais, do quadro docente da escola, da secretária de educação Raquel Donadon, do presidente da Fundação Cultural Djavan Santos e o secretário de esporte Natal Jacob, que além de contribuir estiveram presentes na festa.

A escola está de parabéns pela ótima organização, e esperamos que continue com essa organização nos próximos anos” enfatizou a Diretora da escola, Bianca Gonçalves.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia