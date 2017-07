Veja fotos da terceira noite da 32ª Expovil

Com casa cheia, a terceira noite de festa no recinto do parque de exposição da Aviagro nesta sexta-feira, 7, foi sucesso.

Centenas de pessoas prestigiaram o evento que é a maior feira agropecuária do Sul de Rondônia.

Nesta sexta teve leilão de gado no salão Ilário Bodanese. Após Rodeio Profissional com montarias em touros. Em seguida show com a dupla sertaneja Althair e Alexandre e bingo de um carro UP! Zero quilômetro, no qual um taxista do município de Corumbiara ganhou. A cartela foi marcada pela sobrinha dele.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia