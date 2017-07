VÍDEO: Câmeras de segurança registram momento em que empresário é baleado em Vilhena

O Extra de Rondônia teve acesso ao registro de uma das câmeras de segurança do Mercado Super Mais 2, localizado na Avenida José do Patrocínio, no Bairro São José, onde o proprietário Edson Juliano Corbari Nunes foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã de quarta-feira, 19.

O vídeo mostra o exato momento em que Edson saiu do estabelecimento portando uma bolsa, onde levava cerca de R$ 2 mil e foi surpreendido por um assaltante armado, que usava capacete e o aguardava do lado de fora.

Nas imagens é possível perceber a reação do empresário diante da ação do infrator e o momento em que ela é alvejada por dois tiros, que atingiram suas costas, na região lombar e uma das pernas.

Após tentar sem êxito, roubar a bolsa da vítima, o meliante fugiu pelo mesmo sentido por onde havia chegado e até o momento não foi localizado.

As últimas informações sobre Edson dão conta de que seu estado de saúde é delicado, devido ele correr o risco de ficar paraplégico e de que ele seria transferido com urgência para a cidade de Cuiabá/MT.

https://

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia