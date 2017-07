Funerária divulga imagens de corpo encontrado esta manhã para possível identificação

O corpo do jovem encontrado na manhã desta terça feira, às margens da rua 737, localizada no Bairro Cristo Rei, ainda não foi identificado.

Segundo conclusão da perícia técnica, a morte foi causada por enforcamento e apesar da bermuda da vítima estar abaixada, não foram encontrados sinais de violência sexual. A perícia concluiu ainda que o jovem teria sido assassinado durante a noite de segunda-feira, 24, em outro local e teve o corpo desovado na via durante a madrugada.

O corpo do jovem, que possui cerca de 17 anos e tem uma tatuagem com o nome Edson na mão direita, se encontra no necrotério da Funerária São Matheus e as imagens só foram divulgadas pelo fato de não ter sido possível a identificação.

Caso não seja reconhecido até as 16h00 de hoje, a vítima será enterrada como indigente.

ABAIXO IMAGENS FORTES:

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia