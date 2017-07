Hospital Regional recebe cadeiras de rodas graças à solicitação de Ronildo Macedo

Secretário Estadual de Saúde, Williames Pimentel, atendeu prontamente o pedido do vereador

O vereador Ronildo Macedo (PV) comemorou, na manhã desta quinta-feira, 27, a entrega de cadeiras de rodas para o Hospital Regional de Vilhena (HR).

“Fiz um pedido para o Serginho, após ser solicitado para mim por vários pacientes do Hospital Regional. É uma reivindicação da população e fico feliz em ver essa necessidade sendo atendida”, afirmou Macedo.

No ensejo estiveram presentes o titular da Gerência Regional de Saúde em Vilhena, Sérgio Souza Mattos, o “Serginho”, a diretora de práticas assistências do HR, Graziele Jacob Pimenta e o assessor da direção do HR, Júnior Marques.

“As cadeiras vão suprir as necessidades da ala masculina, ortopedia e maternidade. Faziam muita falta e agora os pacientes vão ter melhores condições dentro do hospital”, apontou Graziele.

“Atendemos o pedido do vereador Ronildo feito ainda em março. Imediatamente entrei em contato com o secretário estadual de Saúde Williames Pimentel que forneceu as cadeiras”, disse Serginho.

Após a entrega, o vereador recebeu, junto com o secretário municipal de Comunicação, Esteban Vera, o relatório de Gestão 2016 da Secretaria do Estado da Saúde, contendo os resultados e perspectivas da área.

“É desta forma que o nosso trabalho vem dando fruto. A solicitação foi feita em março e chegou de depois de 4 meses, já que o serviço público tem que seguir toda a burocracia. Ainda há muito por vir e só será mostrado à população quando nossos pedidos forem concretizados”, finalizou Ronildo.

Texto e fotos: Assessoria