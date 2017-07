Prefeito de Colorado lamenta morte do jovem Leonardo Bezerra

Em nota oficial, o Chefe do Executivo coloradense manifesta pesar pelo acontecimento fatídico. Leia abaixo a íntegra da mensagem:

A Administração Municipal de Colorado do Oeste vem a público expressar seu grande pesar pelo lamentável ocorrido que acabou ceifando a vida do jovem Leonardo Bezerra.

Acidentes são acontecimentos de imprevisto, de fatalidade. O acidente que tirou o Leonardo Bezerra do seio de sua família, é mais um dos ocorridos caracterizados pela impossibilidade de controle dos fatores que os causam. Por isso mesmo, são chamados de acidentes. A nós, responsáveis pela gestão pública municipal, cabe manifestar nosso lamento pelo ocorrido e expressar nossos sentimentos à família, pela perda.

As pessoas são insubstituíveis em sua existência, e quando são especiais, além da falta que fazem àqueles que as amam, deixam todo o local onde viveram um pouco mais pobre. Não só a família, mas Colorado do Oeste, que é a nossa casa e que, por isso, nos torna uma grande família, perdeu um pouco da sua cor e alegria. Mas confiamos na Força Divina, no seu consolo e serenidade para a travessia deste momento difícil.

Assim, muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames à família de Leonardo Bezerra.

À família Colorado do Oeste, expressamos também nosso lamento pela exploração inadequada do acidente, pelo simples fato de um dos membros da administração municipal ter, por capricho do destino, dele participado. As críticas são aceitáveis, porque são naturais do regime democrático, mas a exploração rasteira de um lamentável ocorrido são repulsivas e merecem nosso veemente repúdio!

Que a população continue sendo a nossa força para continuarmos trabalhando diuturnamente pelo progresso de nosso querido Município, como fazemos desde o primeiro dia de mandato e, que Deus abençoe sempre a todos nós.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

PROFESSOR RIBAMAR

Prefeito Municipal