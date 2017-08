Times de Nova Conquista decidem final Ruralsão 2017

O Primeiro Campeonato Municipal de Futebol de Campo Ruralzão 2017 teve a sua 7ª Rodada disputada no domingo, 06, no campo do Cruzeirinho, na comunidade de Santo André, no distrito de Nova conquista.

Os jogos valendo pela semifinal da competição ficou entre Sport/Conquista e Canarinho. Ambas equipes sabiam que um empate levaria a decisão dos pênaltis. Mas o resultado da partida ficou de 04 x 01 para o time de Sport/Conquista garantindo sua vaga na final.

O Segunda e a última rodada foi entre o Asprocer/Conquista e Cruzeirinho B. As duas equipes entraram em campo depois de uma boa campanha na competição. O placar final ficou de 02 x 00 para a equipe de Asprocer/Conquista.

Com os resultados das duas partidas, a decisão será entre o Sport/Conquista e Asprocer/Conquista. Os confrontos será no campo de Nova Conquista para dia 20 de agosto, ás 08h30 entre o time do Canarinho e o Cruzeirinho B para definir o terceiro e quarto lugar. E a decisão para o time campeão será a partir das 09h30

A secretaria de Esportes e Cultura (Semec) esteve presente com uma equipe coordenada pelo secretário, Natal Jacob (Natalzinho) e pelo adjunto, professor Manoel Ayres. “Vamos estar juntos novamente em Nova Conquista prestigiando a grande decisão do Rural e incentivando incondicionalmente o esporte amador,” destacou Natalzinho.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria