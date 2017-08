Estudante reclama que escola não tem mais aulas à noite no distrito de Novo Plano

Nesta terça-feira, 9, Eliane Teodoro, estudante e moradora do distrito de Novo Plano – município de Chupinguaia, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, para relatar o descaso do poder público que abandonou os alunos do horário noturno do distrito.

Eliane disse que agora a escola só oferece atividades durante o dia, sendo: da 6ª ao 3º ano do ensino médio, mas no horário noturno a instituição fica fechada e há várias pessoas que querem estudar, mas não podem porque trabalham e como a escola não tem expediente à noite ficam impossibilitadas de terminarem os estudos.

Eliane ainda diz que tem uma filha portadora de necessidades especiais que está na escola, mas no distrito não tem professor qualificado para atendê-la.

“Eu queria saber por que acabou o horário noturno e pedir a prefeita ou ao secretário de educação que analisasse o caso de voltar a funcionar à noite, e com isso, dar oportunidade a várias pessoas que queiram continuar seus estudos”, finalizou Eliane.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o responsável pelo setor de educação do município queira se pronunciar a respeito do assunto.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia