Handebol de Vilhena se prepara para o JIR 2017

O elenco do time de handebol de Vilhena se prepara para a disputa dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2017, que serão realizados na cidade de Ariquemes no mês de setembro.

A equipe vilhenense, campeã invicta no JIR do ano passado, começa a caminhada rumo ao bicampeonato com as fases regionais, que terá início nesse sábado, 12 e domingo, 13, no Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena.

No sábado, a equipe vilhenense faz o primeiro jogo contra o time de Cerejeiras a partir das 21h00 e no domingo as equipes voltam a se confrontar novamente a partir das 18h00.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria