Empresa de energia solar é uma das atrações no 2º Portal do Agronegócio em Vilhena

A Ilumisol esteve presente no 2º Portal do Agronegócio demonstrando os benefícios da energia solar, ajudando as pessoas a economizarem até 90% na conta de luz. A reportagem do Extra de Rondônia conversou com representante da empresa para explicar os benefícios e produtos da firma.

De acordo com representante comercial Luiz Carlos Clemente, A Ilumisol é uma empresa que está há 12 anos no mercado e sua sede fica na cidade Cascavel, no Estado do Paraná, tem mais 50 representantes espalhados no Brasil.

O representante disse que a empresa nasceu da ideia em oferecer um produto inovador e em alta no mercado.

Segundo Luiz Carlos a Ilumisol oferece painéis solares que são hoje um produto muito tendencioso e que estará entre os produtos mais inovadores pela economia gerada.

“Nosso foco está em sempre esclarecer todas as dúvidas apresentadas pelo cliente, desde o primeiro contato, passando pela análise de viabilidade de instalação e até mesmo após a entrega dos serviços prestados” disse o representante.

Luiz enfatizou que empresa possui equipamentos e recursos utilizados em projetos que estão dentro das normas dos órgãos reguladores, como a ANEEL e INMETRO. “A Ilumisol disponibiliza um sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede permite que o usuário consiga reduzir a sua conta de energia em até 90% com os painéis solares”, acentuou o representante da empresa.

Texto e fotos: Extra de Rondônia