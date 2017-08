Copa AABB Mini-Campo termina com finais eletrizantes

Com jogos emocionantes a Copa AABB de Futebol Mini-Campo finalizou os jogos das finais nas categorias 4.0 e Livre 2.5, no último domingo, 13, nas dependências do Clube da AABB.

A primeira final do jogo, foi na categoria Livre 2.5 entre o time da Rodaamzon/Macedo Madeiras e AABB. Em jogo eletrizante, a equipe da AABB abriu o placar na partida, mas o time do Rodamazon/Macedo Madeiras acabou virando 2 a 1 no final do jogo. Com a virada encima do clube da casa, Rodamazon/Macedo Madeiras ficou o com título de campeão da categoria Livre 2.5.

O segundo jogo da final, foi na categoria Máster 4.0 entre as esquipes Park Embratel/Mertal Perfil e Loja Dinâmica/Posto Sena. No primeiro tempo da partida, a equipe do Park Embratel/Metal Perfil abriu o placar.

Na segunda etapa do jogo o time da Dinâmica aproveitou um erro de saída do goleiro do Park Embratel, deixando igual a partida. E faltando pouco para acabar o jogo, a equipe do Park Embratel aproveitou uma bobagem da defesa do time adversário, sobrando a bola para o atacante Guima que finalizou marcando o gol do título.

Texto e Fotos: Extra Rondônia