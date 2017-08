Escolinha de Futebol de Vilhena é referência na Região Norte

Criado a um ano meio em Vilhena, o Centro de Treinamento (CT) de Esporte Grêmio Ayresbool vem se consolidando como referência no Estado e na Região Norte do Brasil na revelação de talentos para o futebol.

Um dos responsáveis pelo Centro de Treinamento, professor técnico Ayres, conta que o CT é diferenciado e conveniado a escolinha de futebol Grêmio de Porto Alegre, e conta com uma equipe de profissionais que realizam trabalhos focados na disciplina do atleta.

O professor técnico salienta que um dos atletas do CT Grêmio Ayresbool, Lucas passou no teste do time base do Criciúma e já foi incorporado para o time catarinense. Assim que foi agrupado na equipe criciumense, o atleta participou de um campeonato sendo destaques na competição.

Além de Lucas, mais 05 atletas passaram no teste do Criciúma, e no início de 2018 já estarão se juntando para treinar com a equipe catarinense, disse o técnico.

O treinador ainda destacou que a escolinha estará realizando no início de setembro um Gre-Nal da região do norte. Onde atletas da escolinha de futebol do Internacional, de Rolim de Moura disputaram partidas com jogadores do CT de esporte Grêmio Ayresbool.

Ayres evidenciou que o CT Ayresbool recepcionara no final de novembro, olheiros do time base do Grêmio de Porto Alegre para avaliar futuros talentos do futebol. O professor técnico finalizou que atletas do CT Grêmio Ayresbool participarão de um campeonato de escolas convencionadas do Grêmio, em Porto Alegre com data para 05 Janeiro de 2018.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia