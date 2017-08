De Brasília, prefeita anuncia chegada de novos equipamentos ao parque de máquinas de Vilhena

Em visita ao gabinete do deputado federal Nilton Capixaba (PTB), em Brasília (DF), nesta terça-feira, 15, a prefeita de Vilhena Rosani Donadon (PMDB) garantiu novos equipamentos ao Município.

De acordo com a chefe do poder executivo, o parlamentar destinou dois tratores de pneu, um caminhão prancha, uma pá-carregadeira dois caminhões, os quais serão utilizados em recuperações e manutenções periódicas de estradas vicinais além de execuções de serviços nos mais variados setores do Município.

Rosani agradeceu ao deputado pela preocupação que tem com o Município de Vilhena, e reiterou seu respeito e consideração pelo petebista. “O deputado Nilton Capixaba tem sido de grande importância na execução deste projeto de desenvolvimento para Vilhena. Sempre muito solícito quanto às necessidades de investimentos, ele também é um grande parceiro de Vilhena junto ao Governo Federal”, considerou a prefeita.

Ainda, de acordo com Rosani Donadon, com exceção do caminhão prancha, todos os outros equipamentos serão entregues ao Município até o final do ano. “Os processos licitatórios estão bem avançados e o deputado garantiu a entrega ainda em 2017”, pontuou.

A previsão de chegada para o caminhão prancha está prevista para os primeiros meses do ano que vem. “Estamos equipando nosso parque de máquinas para que possamos executar a maior parte dos trabalhos com recursos próprios. Com isso, reduzimos os valores dos investimentos e conseguimos ampliar o atendimento à comunidade”, explica.

Texto e foto: Assessoria