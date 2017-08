Abertas as inscrições para a 2ª edição do trilhão de Vilhena

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do trilhão de Motos em Vilhena. O evento acontece no dia 8 de outubro.

De acordo com os organizadores, “Os Patotinhas”, a expectativa é de 150 motoqueiros de Vilhena e região.

A largada está prevista para as 08h00 no Rancho Peixoto, próximo ao Rio Piracolino, o ponto de chegada será o mesmo lugar de partida.

O percurso conta com morros, areia, mata e pelo famoso “morro da importada”. Segundo os idealizadores do eventos, qualquer motocicleta pode participar do trilhão.

Todos os participantes serão beneficiados com um delicioso café da manhã ,e para os 100 primeiros inscritos será entregue uma camiseta exclusiva do evento.

No final do evento, será servido um almoço para os participantes com direito a festa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação