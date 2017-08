Investimento em obras de pavimentação garante a melhoria da infraestrutura para os municípios rondonienses

Obras de pavimentação de rodovias como a do Anel Viário de Ji-Paraná; da BR-435 (antiga RO-399) no acesso ao município de Pimenteiras; da BR-421 em Campo Novo; da RO-257 ligando Ariquemes a Machadinho e da rodovia Expresso Porto, na capital, são alguns dos projetos do governo de Rondônia em execução. O que há em comum entre essas obras é que todas foram pensadas para a melhoria da infraestrutura da malha viária estadual. Consequentente, ações como essas além de garantir melhores estradas para a população, atraem investimentos para os municípios.

Os números a seguir deixam claro que as pavimentações de rodovias andamento recebem altos investimentos do governo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER). São projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. As obras de asfaltamento de rodovia representam investimento de mais de R$ 180 milhões (desde o início dos projetos até suas conclusões), para a execução de quase 160 km de asfalto. O diferencial nessas obras é que parte delas o DER as executa com servidores e maquinários próprios.

Anel Viário de Ji-Paraná

O Anel Viário de Ji-Paraná está no topo dos principais projetos do governo estadual. Essa pavimentação atenderá todo o estado e retirará o fluxo de veículos pesados do perímetro urbano de Ji-Paraná, um dos maiores problemas apontados pelo município. São 13,5 km de extensão, sendo que a pista de rolamento tem 12,5 centímetros de espessura, e acostamento nas duas margens com três metros de largura. “Essa obra é 100% executada com servidores e maquinários próprios do DER. É um projeto diferenciado que comprova a eficiência dos nossos servidores”, frisou o diretor.

Dos 13,5 km do Anel Viário, 9 km já estão prontos. Os trabalhos devem ser concluídos até o final de outubro. O investimento total está estimado em cerca de R$ 20 milhões.

Rodovia Expresso Porto

Esse foi mais um desafio de execução própria que o governo assumiu. A Rodovia Expresso Porto, na capital, tem início na BR-364 ao lado das Irmãs Marcelinas e do Hospital do Câncer, chegando até a Estrada da Penal. A estrada foi construída pelo DER, para tirar o trânsito diário de aproximadamente 700 carretas da avenida Jorge Teixeira. Agora, para evitar poeira nos hospitais, o DER iniciou o asfaltamento também dessa via. Serão pavimentados 3,5 km da Rodovia Expresso Porto.

Pimenteiras e Campo Novo

Dos 52 municípios de Rondônia, apenas Pimenteiras e Campo Novo ainda não tem acesso 100% asfaltado, mas os trabalhos estão em andamento. O projeto de Pimenteiras tem 38 km de extensão, incluindo duas pontes de concreto, recebendo R$ 38 milhões de investimento. Os serviços estão está com cerca de 40% de conclusão.

O asfalto de Campo Novo á obra mais cara por quilômetro que o governo de Rondônia realiza. A região rochosa e tomada por montanhas dificulta da execução dos serviços. Os 25 km de pavimento asfáltico custarão ao governo mais de R$ 50 milhões. A obra está com aproximadamente 30% de execução. Ambos municípios sonham com o asfaltamento para fomentarem as regiões turísticas.

RO-257 – Ariquemes a Machadinho

Este projeto tem 72 km de extensão, com investimento superior a R$ 70 milhões. É a maior obra de pavimentação de rodovia já lançada pelo governo. Mais de 50 km da rodovia já estão asfaltados, representando mais de 70% de conclusão.

RO-464 – Jaru

O DER está finalizando o asfaltamento da RO-464 (Linha 630), da BR-364 até o distrito de Tarilândia, em Jaru. Esta é outra região tomada por rochas. A empresa inicial abandonou o projeto faltando 5 km para sua conclusão. Outra empresa foi contratada e a obra foi retomada para conclusão até o final do ano.

Estrada da Penal e Rodovia do Calcário

No próximo dia 28 o governo assinará a ordem de serviço autorizando o inicio dos trabalhos para o asfaltamento da RO-005, mais conhecida como Estrada da Penal ou Linha 28), em Porto Velho. A rodovia beneficiará dezenas de comunidades que residem ao longo da rodovia e também facilitará o acesso às comunidades ribeirinhas.

RO-370 – Rodovia do Boi

No dia 11 de setembro, próximo, será aberta da licitação para contratar a empresa que fará o asfaltamento da RO-370 (Rodovia do Boi), ligando Corumbiara ao distrito de Vitória da União, com 20 km de extensão.

Para 2018 o DER iniciará o pavimentação da Rodovia do Calcário, nas regiões de Pimenta Bueno e Espigão D’ Oeste.

Autor e foto: Nilson Nascimento