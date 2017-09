Valdir e Marinha Raupp são homenageados por apoiarem Hospital de Câncer da Amazônia de Porto Velho

O senador Valdir Raupp e a deputada federal Marinha Raupp foram homenageados nesta terça-feira(19), em Brasília, por apoiarem com recursos de emendas parlamentares a implantação e o funcionamento do Hospital de Câncer da Amazônia, Unidade de Porto Velho.

Em agradecimento a ação do senador e da deputada, o presidente da Fundação Pio XII de Barretos(SP), Henrique Prata entregou um certificado de reconhecimento aos dois parlamentares que, nos últimos anos, têm destinados recursos ao referido hospital.

Ao agradecer as homenagens em seu nome e da deputada Marinha Raupp que não esteve presente por estar em outra agenda, o senador Valdir Raupp afirmou que o trabalho agora é o credenciamento da Unidade de Porto Velho dos Hospital de Câncer Amazônia junto ao Ministério da Saúde.

Recentemente, o senador Raupp, a deputada federal Marinha Raupp e o secretário de Saúde do estado de Rondônia, Williames Pimentel protocolaram no Ministério da Saúde, a documentação final para a habilitação/credenciamento do Hospital o que vai ampliar a capacidade de atendimento à população por parte da unidade de Porto Velho. O que estamos exigindo é a urgência na análise da documentação por parte do Ministério da Saúde, afirmou o senador Raupp.

Autor e foto: Rone Souza