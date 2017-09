Câmara devolve projeto para prefeitura fazer alterações que beneficie entidades filantrópicas em Cerejeiras

Após a publicação da matéria do Extra de Rondônia com o título “CEREJEIRAS: Executivo envia projeto a Câmara que altera regulamentação de contratos de cessão de terras a terceiros; vereador contesta”, que foi ao Ar na última segunda-feira, 18, o vereador Gabriel Cândido de Oliveira (PV), presidente da comissão de orçamento, tirou o projeto da pauta que seria votado na sessão ordinária de segunda-feira, 18.

Segundo informações do vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), após uma intensa movimentação liderada por ele em parceria com as entidades que estavam sendo excluídas do projeto, a comissão entendeu que a alteração proposta pelo Executivo, deveria ser melhorada em favor das instituições filantrópicas do município.

Com isso, foi retirada da pauta e devolvida para a prefeitura fazer os ajustes necessários. Porém, de acordo com o prefeito Airton Gomes (PP), foi um equivoco dos funcionários da prefeitura que mandou o projeto para ser votado, sem seu aval final, no qual passaria 100% da arrecadação da cessão de arrendamento das terras do município para a prefeitura administrar da forma que achasse necessário, sem o compromisso de repassar 30% para as entidades beneficentes como estava no projeto original.

Entretanto, com a revogação do artigo terceiro, tirava a obrigatoriedade da prefeitura repassar o percentual a cinco instituições de caridade.

O vereador Valdeci Sapata fez um requerimento, onde pede ao prefeito que envie a Câmara explicações sobre onde foram aplicados desde 2012 os recursos arrecadados com o arrendamento das terras do município.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia