CEREJEIRAS: jovem toma veneno para ratos e é encaminhada em estado grave para Cacoal

Ana Paula de Oliveira, de 23 anos, moradora da Rua Espírito Santo, localizada no Bairro Floresta, tentou se matar no fim da tarde de quarta-feira, 20, tomando Chumbinho, um veneno utilizado no combate de ratos.

Segundo informações, a jovem foi encontrada por familiares, caída de bruços na sala de sua residência e após ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal, foi encaminhada em caráter de urgência para a cidade de Cacoal.

Ainda não se tem informações dos motivos que levaram a jovem a cometer o ato.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa