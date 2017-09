Morador denuncia saúde precária em Chupinguaia; secretário nega

A redação do Extra de Rondônia recebeu nesta terça-feira, 26, áudio de um morador do Corgão, no qual afirma que sua filha havia quebrado o braço, e ele teve que pagar R$ 150,00 a um veículo particular para transportar a filha até ao hospital de Chupinguaia, pois ambulância que atende a comunidade, há dias não está no Posto de Saúde.

O denunciante ressalta que foi informado que enquanto a população insistir em fazer denúncias ao Extra de Rondônia em relação à falta de ambulância e ao estado de abandono que se encontra o Posto de Saúde, a comunidade ficará desguarnecida de qualquer providencia por parte da prefeitura.

O outro lado

A reportagem entrou em contado via telefone com o Secretário Municipal de Saúde, Fábio Novaes, no qual foi categórico em desmentir o denunciante.

De acordo com o secretário, a saúde em Chupinguaia não está tão ruim como a população relata. Fábio ressalta que o Posto de Saúde do Corgão, objeto de denuncias por parte da comunidade, foi fechado há seis anos por determinação da justiça.

A justificativa seria a falta de demanda, era inviável manter servidores se não havia pessoas para atender. Com isso, foi realizado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ficou acordado que a cada 15 dias uma equipe saúde da família faria atendimento no Corgão, no qual está sendo cumprido, salientou Fábio.

A questão da ambulância não estar à disposição da comunidade, o secretário afirma que a mesma está passando por reparos mecânicos e tão logo fique pronta de imediato voltará à base no Corgão.

Novaes ainda ressalta sobre a regulação médica das urgências que é um sistema de acolhimento de solicitações de ajuda. O médico regulador decide de acordo com as informações colhidas o tipo de atendimento que o paciente precisa.

No caso da menina que segundo o pai tinha quebrado o braço, Fábio relata que o médico não confirmou, pois o hospital do município não tem aparelho de Raio X, mas que a demora em transferir a paciente para o Hospital Regional de Vilhena, foi em torno de uma hora e meia.

Para finalizar a entrevista, o secretário afirma que nos distritos do Guaporé, Boa Esperança e Novo Plano, os Postos de Saúde todos tem equipes de plantão 24 horas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta