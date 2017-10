Escola encerra projeto de trânsito e evento conta com presença de representantes da Semed e do Detran

Na manhã desta quinta-feira, 05, os representantes da Secretaria Municipal de Educação de Vilhena (Semed) e da equipe do Detran se fizeram presentes na escola Professora Ivete Brustolin, em Vilhena, para realizar uma cerimônia de encerramento do projeto “ Trânsito na Escola”.

De acordo com a supervisora da escola, o projeto é uma parceria da instituição com a equipe do Detran, tendo como objetivo conscientizar alunos, professores e funcionários da escola quanto à segurança na locomoção de automóveis e pedestres para que o trânsito possa se tornar mais seguro.

Visando contribuir com o projeto, o Detran doou quites de brinquedos, materiais escolares e duas bicicletas para premiação dos alunos participantes.

Segundo a supervisora, durante a realização do projeto foram desenvolvidas palestras pela equipe especializada do Detran e os professores realizaram diversas atividades com os alunos.

Na cerimônia de encerramento foram sorteados quites para os alunos que participaram ativamente do projeto e foi escolhido pela equipe da Semec o desenho e a redação que mais se destacaram entre as turmas de 1° a 5° ano. Os dois alunos escolhidos receberam uma bicicleta como premiação.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia