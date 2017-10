Magistrado aborda Alienação Parental em palestra na Semana Jurídica da AVEC

A XIII Semana Jurídica que acontece na Faculdade AVEC teve na noite desta quinta-feira, 05, a palestra do magistrado da 1ª Vara Cível de Vilhena, Andresson Fecury, que abordou o tema Alienação Parental.

Cerca de 400 pessoas entre autoridades, acadêmicos e professores prestigiaram o juiz vilhenense. em parceria com os acadêmicos da XIV turma de Direito da instituição organizaram a XIII Semana Jurídica que acontece entre os dias 04 e 06 de outubro no auditório II do campus Liliana Gonzaga.

Fecury salientou que nas últimas décadas a legislação que aborda o casamento, evoluiu muito, no entanto, a questão dos filhos ficou à margem dessa evolução. “Com o crescimento do número de divórcios, identificou-se essa síndrome em crianças e adolescentes, que é conhecida por Alienação Parental, ou seja, é a tentativa de um dos genitores de desmerecer o outro para os filhos, e até mesmo, impedir a convivência”, salientou o magistrado.

O juiz vilhenense ainda ilustrou em sua palestra, que a família, o pai e a mão são as bases para a criança, é que a criança necessita da presença de ambos para poder se desenvolver adequadamente, sem traumas ou prejuízos em sua vida futura.

“Em suma, é necessário que se tenha uma harmonia entre os dois genitores e suas famílias, para que os filhos tenham uma formação adequada. Por isso, atualmente a justiça tem optado pela guarda compartilhada entre os dois pais, em detrimento de outros tipos de guarda. Visando que a criança tenha a participação igual dos dois genitores em sua vida”, finalizou.

PALESTRAS

Nesta última noite de evento acontece a palestra “Defensoria Pública e o Tribunal do Júri”, que será ministrada pelo defensor público, George Barreto.

