Família organiza ações sociais para custear cirurgia nos olhos para que adolescente não fique cega

Raianny Melissa de Souza Santos de, 16 anos, juntamente com seu pai Hailton Rosa dos Santos, visitou na manhã desta segunda-feira, 09, a redação do Extra de Rondônia para pedir novamente o apoio da população vilhenense para ajudar no custeamento da cirurgia nos olhos da jovem que sofre de ceratocone.

De acordo com o pai da jovem, a adolescente era estudante da escola Shirlei Ceruti e também jogava no time feminino do Barcelona, no qual devido à doença teve que se abster.

Atualmente a adolescente perdeu 80% da visão do olho esquerdo e 30% do olho direito e caso não realize a cirurgia, a mesma corre o risco de ficar cega definitivamente, pois a ceratocone afeta o formato e a espessura da córnea, provocando à percepção de imagens distorcidas. A evolução da doença é quase sempre progressiva com o aumento do astigmatismo, miopia e acentuada baixa de visão, sendo necessários procedimentos cirúrgicos.

Raianny já realizou a primeira cirurgia que consistiu na inserção de um anel de ferrara no olho esquerdo, o procedimento foi realizado na cidade de Porto velho e até agora teve o custo de R$ 8,9 mil. E ainda precisa colocar um crosslinking no olho direito.

Devido a isso, a rifa que está sendo vendida no valor de R$ 5,00 concorrendo a uma cama box e uma batedeira, terá seu sorteio adiado, pois a família precisa levantar mais dinheiro para a realização de mais uma cirurgia marcada para janeiro de 2018.

Para quem quiser contribuir os pontos de vendas são as lojas da Gazin do centro de Vilhena e do Bairro Cristo Rei. O sorteio está programado para o dia, 23 de novembro, na rádio Planalto no programa Vale Tudo.

A família também está organizando um torneio de futsal para o dia, 12 de novembro por um custo de R$ 50,00 por equipe. Para mais informações entrar em contato através do telefone 99918-1959.

Mas caso alguém queira ajudar com um valor em dinheiro pode realizar o depósito através das contas:

Caixa Econômica

Agência 1825

Conta corrente 001.00020307-2

Edinalva Aparecida de Souza

Banco Itaú

Agência 1133

Conta corrente 06334-5

Hailton Rosa dos Santos

Texto e Fotos: Extra de Rondônia