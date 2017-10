CORRUPÇÃO: Em três anos, mais de R$ 10 bilhões foram desviados dos cofres públicos; Vilhena foi citada em matéria da Uol

Matéria veiculada ao Site da Uol, colocou Vilhena no cenário como uma das cidades que também foi saqueada pelos políticos sem escrúpulos, ou seja, corruptos.

De acordo com o Site, Vilhena, com quase 100 mil habitantes, conviveu por 20 meses com a presença da Polícia Federal (PF), em casas e escritórios de políticos.

A reportagem destaca as prisões do prefeito, vice-prefeito e 10 vereadores. Clique aqui e leia a matéria na integra.

