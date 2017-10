Neste feriado a igreja Assembleia de Deus realiza 3ª edição do projeto Ágape em Colorado

A igreja evangélica Assembleia de Deus realiza nesta quinta-feira, 12, a 3ª edição do projeto “Ágape – Espalhando o Amor de Cristo”, na Avenida Solimões, Bairro Minas Gerais – nº 3430, Colorado.

O evento terá inicio as 08h00 com café da manhã para os participantes, e dará seguimento até 12h30 servindo um saboroso almoço. Durante o evento será oferecido alguns exames médicos, pela equipe de alunos do curso de farmácia, biomedicina e enfermagem da Unesc, Vilhena. Haverá também o serviço de cortes de cabelo, curso de artesanato, manicure e pedicure e uma palestra com todas as mulheres sobre a campanha do outubro rosa, além de um trabalho exclusivo para as crianças.

No período noturno, a partir das 19h00 acontecerá uma grande cruzada evangelizante, com a participação do Pr. Esdras Reis de Ministro Andreazza.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação