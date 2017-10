Jovem sofre acidente e não consegue atendimento médico em Corumbiara nem em Vilhena; suspeita-se fratura na clavícula

Na noite desta sexta-feira, 13, Brenda Tainá, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou que seu primo Emerson Martins da Silva, de 23 anos, sofreu acidente de moto e está com vários ferimentos pelo corpo e uma possível fratura na clavícula.

Brenda ressalta que o acidente ocorreu nesta quinta-feira, 12, quando Emerson trafegava com uma motocicleta pela Linha 99-A, área rural do município de Corumbiara, quando bateu numa pedra e caiu, na queda sofreu diversos ferimentos, inclusive suspeita de fratura na clavícula. Ele foi socorrido ao hospital municipal, mas os médicos disseram que nada podiam fazer por ele.

E tentaram encaminhá-lo para Porto Velho, mas segundo informações não conseguiram vaga. Com isso, entraram em contato com o Hospital Regional de Vilhena, no qual foram informados que não adiantaria encaminhá-lo porque também não tinha vaga.

Entretanto, o rapaz que recebeu apenas curativos nos ferimentos e nenhum medicamento para dores, foi trazido para Vilhena, mas ao chegar ao hospital não havia médico ortopedista para atendê-lo e nem vaga para interná-lo como já haviam dito.

Porém, a vítima está na casa de sua prima e sentido muitas dores, com isso, foi novamente ao hospital no final da tarde desta sexta, e segundo ele, foi informado para voltar na manhã deste sábado, pois quem sabe poderia ser atendido por um ortopedista. Até o momento o rapaz não conseguiu nem fazer um Raio X para saber se realmente está com a clavícula quebrada.

Se caso a direção do hospital quiser entrar em contato com Emerson ligar no telefone 9 9316-3358 – falar com Brenda.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Brenda Tainá