SEMAS promoveu a melhor festa do Dia da Criança da história de Vilhena

Não poderia ter sido mais perfeita a realização da administração Rosani Donadon para marcar a passagem do Dia da Criança neste primeiro ano de gestão.

O evento, realizado na tarde da quinta-feira na Praça do Shopping reuniu milhares de pessoas que se divertiram a valer, ganharam presentes e se fartaram com a grande quantidade de alimentos que foram distribuídos na ocasião. “Estamos de alma lavada, com a certeza de termos cumprido nosso dever de proporcionar uma tarde festiva às famílias vilhenenses”, disse a Secretária Municipal de Ação Social, Ivete Pires da Costa, que comandou a realização.

A promoção deixou evidenciada o compromisso do funcionalismo municipal com a comunidade, pois além de toda a equipe da SEMAS voluntários de outras secretarias trocaram a folga do feriado a fim de ajudar na ação.

Com isso foi mobilizado um grande time de dezenas de servidores da prefeitura para atender as mais de dez mil pessoas que estiveram na praça. Foi importante tal apoio posto que havia vários stands de alimentos para distribuição dos alimentos, entregas de senhas para os sorteios, realização das brincadeiras e outras ações.

A organização do evento foi um esmero. Pensou-se desde o transporte das crianças que residem em bairros distantes até na entrega dos alimentos sob a forma de mutirão. Foram distribuídos milhares de cachorros-quentes, pipoca, picolés, algodão-doce e refrigerantes para todos os presentes, além de centenas de brinquedos, sorteados através de senhas. Com patrocínio da Móveis Gazin foram sorteadas também três bicicletas.

“Todos nós nos dedicamos com carinho e dedicação para resgatar a realização deste evento, que foi tradicional no passado”, disse a prefeita Rosani Donadon. Já a Secretária de Ação Social, Ivete Pires da Costa, ressaltou o empenho de todos os servidores que trabalharam para o sucesso da festa. “Essas pessoas se doaram, e deixaram de aproveitar o a para estar aqui conosco, por isso quero dar os meus mais sinceros agradecimentos”, discursou. Além da equipe da SEMAS, a festa do Dia da Criança teve participação de funcionários da SEMOSP, SEMIG, SEMED, SEMEC, SEMTRAN, SEMCOM, Gabinete da Prefeita e Fundação Cultural de Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria