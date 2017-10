COLORADO: comunidade católica comemora 300 anos de Nossa Senhora Aparecida; fotos

Na última quinta-feira, 12, a comunidade católica de Colorado, comemorou com muita festa os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida.

O evento foi marcado por caminhada, cavalgada, motos e carros, que teve a saída do parque de exposição até a igreja. Foi celebrada uma missa com a reinauguração da mesma.

No fim da celebração da santa missa. O padre Wilian leu os principais momentos do surgimento da igreja. Há 38 anos foi feita uma campanha de garrafas vazias e com o dizimo foi dado início da construção.

Em 2012 começou a reforma do templo. E, diversas pessoas abraçaram outra campanha de doações de gado. E desta vez foi arrecadado pouco mais de 300 cabeças que foram leiloados no dia 12. E foram enterradas no altar três garrafas lacradas contando a história do início da construção até o momento com os nomes de todos que contribuíram até o momento.

A festa recebeu a presença de Dom Edgar, Bispo da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, PR. Este iniciou seu ministério sacerdotal há 20 anos em Colorado do Oeste. – Dom Benedito, Bispo da Diocese de Guajará Mirim. – Romeiros de Guajará Mirim, Vilhena e de todos os municípios do Cone Sul. Também marcaram presença todos os padres da região. Padre Wilian falou da gratidão a Deus e todo povo de Colorado. Pela comunidade e por ter alcançado com o coração esta reforma.

E no enceramento das festividades foi sorteado prêmios em dinheiro. O 4º prêmio saiu para duas pessoas, sendo: Marcia Oliveira da Silva, de 30 anos, e Antônio da Silva, de 44 anos. 3º prêmio foi para Patrícia de Souza Silva Kerber, de 30 anos. 2º prêmio foi para Glaudei de Souza Neris, de 44 anos. E o 1º foi para Conceição Aparecida e Bento Tavares.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini