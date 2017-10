Novo clube de Vilhena quer disputar o campeonato Rondoniense de 2018

O Vilhenense Esportivo Clube, mais novo clube profissional de Rondônia, está focado na possibilidade de disputar o Campeonato Rondoniense de 2018.

O dirigente do clube, Valdir Kurtz, foi recebido na manhã de segunda-feira, 16, pelo presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa, momento em que ratificou a intenção de disputar a competição.

O presidente Heitor Costa ressaltou a organização do mais novo clube que tem procurado a Federação para regularizar a situação e estar pronto para a possibilidade de vaga no Estadual do ano que vem. “Estamos vendo com muito otimismo o surgimento de novos clubes no nosso Estado e a grande intenção em figurar na elite do futebol rondoniense. Isso faz com que todos tenham a certeza do compromisso da FFER com a organização. Toda a diretoria está com as atenções voltadas para o Estadual de 2018 e esperando a confirmação dos clubes que disputaram este ano. Em caso se desistência, a vaga será preenchida pelos novos clubes respeitando é claro a ordem de documentos protocolados no Departamento de Registro”, ressaltou Heitor Costa.

De acordo com o dirigente do Vilhenense, toda a documentação do clube está pronta, inclusive o ofício de intenção de disputar o Estadual 2018. Valdir Kurtz destacou a receptividade do presidente Heitor Costa e toda a equipe técnica da entidade. “Desejamos sucesso para a FFER e viemos ratificar o interesse em disputar a competição do ano que vem. Estamos aguardando e otimista em assegurar uma vaga. O Vilhenense quer apresentar um trabalho seguro e que possa alavancar ainda mais o futebol rondoniense”, disse o dirigente.

Autor e foto: FuteboldoNorte