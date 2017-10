“Somos contrários a esse festival de diárias”, critica advogado sobre uso de dinheiro público na viagem de 8 vereadores a Brasília

Para Caetano Neto, a atual Câmara se manifesta como a mesmice de todos os tempos

O advogado Caetano Neto, em entrevista via telefônica à Rádio Onda Sul na tarde desta quarta-feira, 18, criticou o uso de dinheiro público para arcar com as despesas de 8 vereadores de Vilhena que foram a Brasília (DF) nesta semana.

Para Caetano, que é presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania de Rondônia, a viagem, paga com dinheiro do erário público, é descabida e desnecessária.

A princípio, ele parabenizou a conquista dos parlamentares, que anunciaram recursos na ordem de R$ 1 milhão junto ao senador Acir Gurgacz para construção de um ginásio poliesportivo. Entretanto, para o causídico, “há uma cortina por trás de tudo isso, sendo mais um ato político do que benéfico para Vilhena”.

Caetano disse que as principais atribuições dos vereadores são fiscalizar os recursos públicos e avaliar as leis que vão ao plenário, e não de ir atrás de recursos a Brasília. “Nesse aspecto, a Associação a qual presido fica entristecida. A atual Câmara se manifesta como a mesmice de todos os tempos”, disparou.

O advogado encerrou suas palavras clamando pela mudança desse modelo político de vereador ir à capital federal, já que hoje a comunicação se tornou mais dinâmica e rápida com as redes sociais e aplicativos como o whatsApp. “Estamos atentos a todo. Temos que mudar esse modelo viciado que ofende a ética e a moralidade com a coisa pública”.

Os vereadores Adilson Oliveira (presidente do Legislativo), Rafael Maziero, Carlos Suchi, França Silva, Ronildo Macedo, Wilson Tabalipa, Vera Lúcia e Samir Ali, acompanham a prefeita Rosani Donadon nas visitas aos gabinetes da bancada federal de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação