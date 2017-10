Titanium e Atlético vilhenense decidem final Taça Aciv de futebol society

Na noite de terça-feira, 17, aconteceram os confrontos das semifinal da Taça Aciv pela categoria aberto com dois jogos que tiraram o folego da torcida que lotou as dependências da associação esportiva.

O primeiro jogo da noite entraram em campo as equipes de União FC e Titanium Futebol Clube favorito ao título. Na primeira etapa da partida, Titanium abriu a vantagem, e na segunda etapa do jogo amplio o placar. Finalizando a partida em 2 a 0 para o Titanium, que garantiu seu lugar na disputa final.

No segundo jogo da noite foi entre Atlético Vilhenense e Cabofriense. Assim que a bola rolou, não demoro muito para entender como seria a dinâmica do jogo. Atlético Vilhenense, como esperado, propondo o jogo, e o Cabofriense jogando no contra-ataque.

Nesse jogo tático quem começou melhor foi o Atlético que aproveitou a falha na marcação da equipe adversaria e abrindo 02 a 0 o placar. Porém o time da Cabofriense diminuiu o placar no final do primeiro tempo.

Na segunda etapa jogo, Atletico Vilhenese, criava melhores jogadas em campo e com vantagem ao seu favor chegou ao terceiro gol. O time da Cabofriense ainda conseguiu descontar novamente o placar, porém não obteve o empate, ficando fora da final.

A final da categoria aberto será entre Titanium Futebol Clube e Atletico Vilhenense neste sábado, 21, às 16h00, na sede esportiva da Aciv.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia