Câmara lança Edital de Licitação para reforma e ampliação do prédio da casa de leis

A Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, através de seu presidente Adilson de Oliveira (PSDB) lançou esta semana o Edital de Licitação para contratar empresa que irá executar as obras de reforma e ampliação do novo prédio da casa de leis.

A concorrência se dará pelo menor preço oferecido, sendo através de regime de empreitada por preço global, na forma de execução indireta de acordo com a lei federal.

A sessão de abertura está marcada para dia 20 de novembro de 2017, as 10 horas no plenário da Câmara, localizada na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

O valor estimado da obra é de R$ 3.008.309,97 (três milhões e oito mil e trezentos e nove reais e noventa e sete centavos).

Texto: Extra de rondônia

Foto: Ilustração