Vilhenenses concorrem ao título de miss no RS

Na tarde desta segunda-feira, 23, visitou a redação do Extra de Rondônia as mães das missis mirins que irão representar o Estado em um concurso que acontecerá em Porto Alegre (RS). A seleção para concorrer no Rio Grande do Sul foi feita por aclamação, onde as meninas foram escolhidas pela produtora Space.

Irão concorrer para Miss Infantil, Jhenifer dos Anjos Sousa, 10 anos, representando Rondônia; Flária Vitória, 8 anos, como Mini Miss Infantil também representando o Estado e Ana Beatriz, 6 anos, para Mini Miss Infantil representando Vilhena.

As mães contam que as filhas sempre tiveram vontade de desfilar, a oportunidade surgiu quando o fotografo Richard Vargas foi à escola e selecionou algumas crianças para realizar um desfile de uma loja. Dali em diante, as meninas passaram a fazer parte da equipe de modelos e a fazer diversos trabalhos na cidade.

De acordo com as mães, elas precisam do apoio de toda a comunidade, das autoridades, da Fundação Cultural, de políticos e representantes da cidade, pois os custos são bem altos com passagens, hospedagem, alimentação e looks para o desfile. Elas ponderam ainda que nesta viagem as meninas levarão o nome de Vilhena e de todo o Estado, por isso é interessante obter a ajuda de todos.

As mães relatam que tiveram um pequeno apoio de alguns lojistas e empresários como a Eucatur que disponibilizou as passagens de ida até Várgea Grande, da Americana Modas que doou R$ 300,00, quatro vereadores que doaram R$ 400,00 e o Rei do Pano que ajudou com a quantia de R$ 100,00 todas as doações são para dividir entre as três concorrentes.

Devido aos custos, as mães das meninas estão vendendo rifas pelo valor de R$ 10,00 para concorrer a uma diária no Cacoal Selva Park.

Caso alguém queira contribuir comprando às rifas ou algum empresário tenha interesse em patrocinar uma das garotas basta procurar pela Professora Jessie na escola Chitosse, Jucelina na Nissey Máquinas Agrícola ou no Laboratório Bioclin para falar com Kátia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação