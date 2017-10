Sicoob Credisul e ACIV se unem para comemorar aniversário

No mês de novembro a Sicoob Credisul estará completando mais um aniversário de fundação. A maior cooperativa de crédito da região e uma das principais instituições financeiras do Estado celebra 18 anos de atividades. E para comemorar a data a Sicoob Credisul se unirá com outra importante instituição vilhenense, a Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV), que completa 36 anos de criação neste mês de outubro.

Juntas, as duas instituições farão uma grande confraternização que acontecerá no próximo domingo, dia, 29, a partir das 12h00 na sede social da ACIV, próximo a UNIR.

A comemoração terá um almoço com costelão como carro chefe, acompanhado de bolo como sobremesa. Outra grande atração da festa é o bingo de 4 poupanças da Sicoob no valor de R$ 500,00 cada.

Os cooperados da Sicoob Credisul poderão adquirir os convites na agência sede da Sicoob, ou nas agências de Vilhena. Já os associados da ACIV podem reservar seus convites e de seus colaboradores na sede administrativa da associação comercial. Os convites custam R$ 20,00 por pessoa.

