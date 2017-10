Escola promove 8ª edição do festival de “Música & Poesia” em Colorado; fotos

No último sábado, 28, a Escola Municipal Professora Clair da Silva Weyh, localizada na 1ª eixo, esquina com a linha 4, área rural de Colorado do Oeste, realizou a 8ª edição do projeto Cultural “Musica & Poesia”.

O projeto de Música & Poesia na escola Clair da Silva Weyh, está na 8ª edição e vem promovendo a participação de alunos da escola, além da comunidade local em relação a cultura de produzir textos poéticos e descobrir os novos talentos da música promovendo a cultura.

A direção agradece a todos os funcionários comunidade e ao comércio que patrocinou as premiações do projeto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini