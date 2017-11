Reportagens contam história de Vilhena

A partir de hoje, 1º de novembro, começa uma série de reportagens diárias resgatando a história de nosso município, em razão de estarmos no mês em que Vilhena comemora seus 40 anos de emancipação político-administrativa.

O documentário produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação (SEMCOM) será baseado em documentos, relatos e entrevistas com pioneiros que não apenas testemunharam os acontecimentos, como deles participaram até mesmo como protagonistas.

CÂNDIDO RONDON: o Marechal que liderou a expedição militar na Amazônia

A série inicia descrevendo a passagem por aqui do responsável pela criação do primeiro núcleo implantado em plena selva amazônica por alguém que não era nativo: o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.

Encarregado pelo governo brasileiro de liderar uma expedição militar e científica para demarcar as fronteiras nacionais da Amazônia com países da América do Sul, a caravana também trazia à floresta inovações tecnológicas, em particular o telégrafo. Rondon aportou na região hoje denominada “Cone Sul de Rondônia”, no dia 04 de maio de 1.909, nas imediações da nascente do córrego Barão do Melgaço. A comitiva era composta por 42 pessoas.

Concluída a obra da estação telegráfica, Rondon homenageou o antigo engenheiro chefe da Organização da Carta Telegráfica da República, Álvaro Coutinho de Melo Vilhena, falecido havia pouco tempo, batizando-a de Vilhena. Em 1910, a estação começou efetivamente a funcionar, atraindo moradores para a região.

Ele fez contato com várias etnias indígenas que povoavam as imediações, e no local foi instalado um dos postos telegráficos que a expedição estava erguendo na Amazônia, a fim de integrar o Norte ao restante do país. Além disso, a instalação do posto telegráfico atestava a presença do Estado Brasileiro na região, garantindo sua plena soberania perante os demais países fronteiriços.

Depois desta primeira vinda a Vilhena, o Marechal Cândido Rondon retornou outras duas vezes, sendo uma delas acompanhado pelo então ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, em 1.913, ocasião em que foi explorado o então chamado “Rio da Dúvida”, hoje denominado Rio Roosevelt.

No entanto, apesar de ter sido o personagem que fixou o homem branco na região, Rondon não foi o primeiro brasileiro urbano a pisar o solo que hoje é nosso chão. Há relatos que comprovam o desbravamento do atual Cone Sul de Rondônia cerca de 200 anos antes, quando bandeirantes como Antônio Pires e Paz de Barro denominaram a área como Chapadão dos Parecis.

Texto: Secretaria Municipal de Comunicação de Vilhena (SEMCOM)

Foto: Memória Vilhenense