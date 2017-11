Diretor de clínica nega sequestro e afirma que foi contratado pela mãe para fazer internação forçada em Vilhena

O responsável pelo Centro de Tratamento Esperança – localizada na cidade de Várzea Grande-Mato Grosso, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, no qual em nota nega veementemente que tenha sequestrado Nelson da Silva Beltrão, de 31 anos.

O fato ocorreu na noite de terça-feira, 31 de outubro de 2017, quando a Central da Polícia Militar de Vilhena recebeu uma denúncia de que quatro pessoas teriam colocado um homem a força dentro de um Veículo Gol, de cor branca, com placas NUC-3075, de Cuiabá/MT, e fugido em alta velocidade pela BR-364, sentido a referida cidade.

Diante das informações, uma guarnição saiu no encalço do veículo, o interceptando na altura do Posto Planalto, localizado no Bairro Nova Vilhena, onde localizaram no interior do carro a vítima com as mãos amarradas com uma faixa usada para a prática de artes marciais e que se encontrava desesperado com a situação.

Na ocasião todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, para que o fato fosse esclarecido. Porém, até o momento do fechamento desta matéria os quatro funcionários da clínica ainda estavam detidos.

De acordo com o responsável pela clinica de recuperação. A instituição foi procurada pelo padrasto e pela mãe de Nelson, onde relataram a intensão de fazer uma internação forçada, pois Nelson seria usuário de drogas.

O acerto foi feito via rede social Whats App. Na conversa foi acordado o valor de R$ 2,5 mil – sendo este para viagem e R$ 1 mil mensal para o tratamento que duraria por seis meses.

Após acordo firmado com a mãe e o padrasto de Nelson, Ulisses Ferreira da Silva, que afirma ser devidamente qualificado e trabalha com dependentes químicos reuniu uma equipe para resgatar o paciente em Vilhena.

Com isso, na companhia de Bruno Henrique da Silva Campos, Flávio Lago e Carlúcio Paiva Ferreira, vieram para Vilhena com o proposito de levar Nelson para fazer o tratamento.

Entretanto, em conversa com o delegado regional Fábio Campos, que cuida do inquérito, foi dito que os detidos foram flagranteados por sequestro. Porém, provavelmente ainda na tarde desta terça-feira, 7, os mesmo seriam soltos para responder ao processo em liberdade.

Texto: Extra de Rondônia

