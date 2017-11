Veja a galeria de fotos do coquetel da “Lumaze Boutique”

No último sábado, 04, a “Lumaze Boutique” realizou um coquetel de lançamento da coleção “Alto Verão” em sua loja, localizada na Avenida Integração Nacional, nº 1324, centro de Cerejeiras.

Durante o coquetel houve sorteios de brindes e desfile de roupas com as melhores marcas como: Sly Wear, Angel, Recco, Puc, Dzarm entre outras. O evento contou com o apoio da maquiadora Ana Paula Miranda.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação