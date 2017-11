“II Audiência Pública do método Apac” será realizada nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 17, a partir das 19h30 acontece a “II Audiência Pública do método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac)”, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, em Vilhena.

O método da associação foi criado em 1973 e esta presente em vários Estados brasileiros e até no exterior. O objetivo é humanizar as prisões, melhorando as condições das instituições e da vida dos encarcerados.

A Apac tem a função de ressocializar os apenados e garantir condições para que o mesmo não se torne reincidente.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação