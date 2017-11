Enquanto a Câmara de Colorado devolve dinheiro para investir na saúde, a de Vilhena vai à contramão e marca data para gastar mais de R$ 3 milhões

Mais de R$ 3 milhões é o orçamento inicial para a obra “faraônica” que já tem data marcada para começar. Trata-se da construção, ou reforma da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena.

Porém, os vereadores do município vizinho, acerca de 90 quilômetros de Vilhena, Colorado do Oeste, deram um ótimo exemplo de como administrar o dinheiro público com respeito e responsabilidade. Lá os nobres edis economizaram R$ 100 mil e repassaram o valor para a prefeitura aplicar na saúde.

Em Vilhena, a Câmara agendou para o próximo dia 27 o dia da licitação para contratar empresa que irá construir a nova sede do Poder Legislativo de Vilhena.

Apesar das críticas e da controvérsia, o presidente da Câmara, Adilson de Oliveira, não desistiu de investir mais de R$ 3 milhões no empreendimento.

O projeto da iniciativa, classificado como reforma, trata-se na verdade da reconstrução do prédio onde funciona a Casa do Povo, através de uma proposta ousada e de certa forma faraônica.

O imóvel deverá dobrar de tamanho, e só o Plenário terá capacidade de abrigar mais de duas centenas de pessoas na plateia.

Levando-se em consideração que o público que prestigia as sessões parlamentares não passa de duas dezenas por semana, o investimento de tal montante torna-se questionável para determinadas pessoas da cidade.

Mas o presidente Adilson argumenta que é necessária tal obra, e que ela foi viabilizada graças à economia e contenção de despesas deste seu primeiro ano de gestão, além de cobrir a demanda do Poder e de seus integrantes.

O custo exato da obra, cuja licitação acontece às 10 horas do dia 27 de novembro, é de R$ 3.220.296,58 e será equipada com tecnologia de última geração.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso algum vereador queira se pronunciar sobre o assunto.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustração